Алжир, , 11:56 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетил Италию с официальным визитом. Об этом 27 мая сообщает Al-Bilad.

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По данным журналистов, в ходе визита Теббун провёл встречу с премьер-министром Италии Марио Драги.

Отмечается, что лидеры двух стран присутствовали при подписании ряда соглашений, касающихся сотрудничества Алжира и Италии в сфере энергетики. В частности, соглашение о сотрудничестве подписали итальянская энергетическая корпорация Eni и алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach.

Как отметил Абдельмаджид Теббун, Алжир готов помочь Италии в преодолении энергетического кризиса.

«Мы стремимся предоставить Италии все, что она хочет в области энергетики. И мы предложили Италии построить морскую линию для снабжения энергоносителями части Европы», — заявил президент Алжира.