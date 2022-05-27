Грозный, 27 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» подвело итоги многомиллионного тендера, в рамках которого выбирался подрядчик на реконструкцию Аргунского гидроузла в Чечне. В связи с тем, что на торги поступила всего одна заявка, экономии бюджетных средств не произошло и контракт может быть подписан по начальной цене — более 891 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) qimono Молоток

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Закона №44-ФЗ электронный аукцион признается не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — уточняется в протоколе.

Наименования потенциального победителя в протоколе нет.

Напомним, контракт профинансируют из госбюджета. Сами работы должны выполнить к 25 февраля 2023 года.