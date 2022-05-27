Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Режиссёр Мартин Скорсезе почтил память актёра Рэя Лиотты. Об этом 27 мая пишет Daily Mail.

Siebbi Мартин Скорсезе

«Я абсолютно потрясен и опустошен внезапной, неожиданной смертью Рэя Лиотты», — признался Скорсезе. «Он был таким уникально одаренным, таким предприимчивым, таким смелым как актёр», — считает режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что Рэй Лиотта скончался 26 мая 2022 года во сне — причина смерти пока неизвестна. Актёр известен благодаря нескольким картинам, в том числе фильму Мартина Скорсезе «Славные парни».