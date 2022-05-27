Норильск, Красноярский край, , 11:27 — REGNUM Двухлетняя девочка получила тяжёлые травмы в ДТП в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 26 мая во дворе жилого дома. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия», не имеющий прав, двигаясь задним ходом вдоль здания, сбил двухлетнюю девочку. Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Также в отношении водителя составлено четыре административных материала, в том числе за управление автомобилем без прав. Административный протокол составлен и в отношении собственника автомобиля.

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