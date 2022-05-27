Ереван, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Ереване Сергеем Копыркиным вопросы, касающиеся армяно-российского сотрудничества. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба армянского правительства.

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«Глава правительства отметил важность регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул важность этого формата в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в публикации.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в целом в странах Закавказья. Копыркин также подчеркнул, что российское посольство стремиться способствовать развитию союзнических и братских отношений между двумя странами.

Напомним, в Ереване более месяца проходят акции протеста в различном формате, которые организовывают оппозиционные партии. Протестующие обвиняют Пашиняна в ведении политики, которая противоречит интересам армянского народа.