Москва, 27 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 27 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Миг 29

Он уточнил, что воздушное судно было сбито над населённым пунктом Беляры Одесской области.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавил представитель оборонного ведосмства.

Кроме того, указал Конашенков, в районе Сватово Луганской Народной Республики российским военным удалось перехватить одну украинскую баллистическую ракету «Точка-У».

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 26 мая, российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили два летательных аппарата украинских военных. Один украинский вертолёт Ми-24 был сбит над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области.

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