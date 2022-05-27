Канберра, 27 мая 2022, 11:30 — REGNUM Бывший министр обороны Австралии Питер Даттон дал нелестную оценку новому лейбористскому правительству всего через несколько дней после того, как оно пришло к власти. Выступая 27 мая в эфире телеканала Nine News Даттон заявил, что, по его мнению, это будет «плохое правительство».
«Я думаю, что при Лейбористской партии все будет еще хуже и сложнее … Вы уже видите, как Джим Чалмерс пытается подготовить общественность к повышению налогов, и вы можете ожидать более высоких цен на электроэнергию», — сказал политик.
Напомним, что заявления Даттона важны, поскольку после назначения лидером Либеральной партии Австралии он официально станет лидером оппозиции. Предыдущий лидер оппозиции Энтони Альбаниз стал премьер-министром страны после того, как одержал победу на бывшим лидером Либеральной партии Скоттом Моррисоном.
Отмечается, что нынешний заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз уже поздравил Даттона с назначением на должность, хотя формальное закрепление этого решения будет на партийном собрании на следующей неделе.
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