Канберра, , 11:30 — REGNUM Бывший министр обороны Австралии Питер Даттон дал нелестную оценку новому лейбористскому правительству всего через несколько дней после того, как оно пришло к власти. Выступая 27 мая в эфире телеканала Nine News Даттон заявил, что, по его мнению, это будет «плохое правительство».

Экс министр обороны Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Я думаю, что при Лейбористской партии все будет еще хуже и сложнее … Вы уже видите, как Джим Чалмерс пытается подготовить общественность к повышению налогов, и вы можете ожидать более высоких цен на электроэнергию», — сказал политик.

Напомним, что заявления Даттона важны, поскольку после назначения лидером Либеральной партии Австралии он официально станет лидером оппозиции. Предыдущий лидер оппозиции Энтони Альбаниз стал премьер-министром страны после того, как одержал победу на бывшим лидером Либеральной партии Скоттом Моррисоном.

Отмечается, что нынешний заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз уже поздравил Даттона с назначением на должность, хотя формальное закрепление этого решения будет на партийном собрании на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Австралии начал отказываться от предвыборных обещаний — Sky News