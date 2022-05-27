Ульяновск, , 11:25 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения директором компании-подрядчика более 44 млн рублей при строительстве автодороги. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Строительство дороги

Установлено, что в 2019 году руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью заключил с администрацией города Ульяновска договор на строительство автодороги по улице Маслова. Общая сумма контракта составила 144 млн рублей, подрядчик в качестве аванса получил более 44 млн рублей. Обвиняемый с целью хищения средств предоставил в казначейство фиктивные договоры между подрядчиком и несколькими фирмами, аффилированными фигуранту, на поставку строительных материалов. За якобы поставленные товары на счета фирм был перечислен в полном объеме авансовый платеж. Затем директор расторг договоры на оказание услуг. Денежные средства были перечислены на счета фирмы подрядчика, а не возвращены в казначейство.

По версии следствия, обвиняемый похитил более 44 млн рублей. На имущество фигуранта уголовного дела наложен арест на общую сумму более 13 млн рублей. Приняты меры для возмещения причиненного материального вреда на сумму в 37 млн рублей. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Засвияжский суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области руководство коммерческой организации, заключив с местной администрацией муниципальный контракт на комплексное благоустройство парка «Тишь да Гладь» в городе Сенгилее, похитило свыше 400 тыс. рублей бюджетных средств.

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