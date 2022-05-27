Москва, 27 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков. Об этом 27 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Как указал Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики был нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.

«Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск.