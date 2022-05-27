Канберра, 27 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 27 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отправит письмо в Комиссию по справедливому труду, в котором попросит ведомство рассмотреть повешение минимального размера оплаты труда в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Однако в то же время в правительстве Австралии не уточняют, на сколько должна быть повышена минимальная заработная плата.

Комиссия по справедливому труду примет решение в следующем месяце. Отмечается, что это затронет более двух миллионов жителей Австралии, которые в настоящее время трудоустроены.

Журналисты пишут, что решение Альбаниза не говорить точную цифру, на которую, по его мнению, должна вырасти заработная плата, противоречит его предвыборным обещаниям, призывающим к повышению МРОТ в соответствии с уровнем инфляции в 5,1%.