Донецк, 27 мая 2022, 11:21 — REGNUM За 100 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 125 мирных жителей, еще 578 получили ранения, сообщает 27 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также отмечается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за указанный период были повреждены 3663 жилых дома, 400 транспортных средств, 771 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 49 медучреждений, 135 образовательных учреждений, 227 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 333 объекта электро-, водо- и газоснабжения.