Донецк, 27 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За 100 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 125 мирных жителей, еще 578 получили ранения, сообщает 27 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО с 17.02.22 по состоянию на 10:30 27.05.22: за 100 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, и т. ч. четверо детей. Ранения различной степени тяжести получил 578 мирных жителей, и т. ч. 46 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также отмечается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за указанный период были повреждены 3663 жилых дома, 400 транспортных средств, 771 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 49 медучреждений, 135 образовательных учреждений, 227 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 333 объекта электро-, водо- и газоснабжения.