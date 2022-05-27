Канберра, 27 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 27 мая заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз выступил на пресс-конференции, в ходе которой он заявил, что предыдущее правительство во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном сделало страну менее безопасной. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Предыдущее правительство стремилось политизировать вопросы национальной безопасности», — сказал политик.

По словам Марзла, национальная безопасность Австралии «должна была быть выше политики».

«Когда дело дошло до безопасности границ, существовал национальный консенсус, который [предыдущее] правительство стремилось подорвать и внести раскол там, где его не было, и оно стремилось политизировать этот вопрос», — подчеркнул Марлз.

По его мнению, границы Австралии стали «менее защищенными».