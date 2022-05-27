Веллингтон, 27 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая совершала поездку по Соединенным Штатам Америки 26 мая, заявила, что ее страна «готова» отвечать на любые вызовы, которые могут возникнуть в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне сообщений, согласно которым Пекин планирует заключить соглашения по безопасности с 10 странами, передает телеканал SkyNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ардерн также отметила, что Индо-Тихоокеанский регион обладает «средствами и возможностями» для реагирования на любые вызовы безопасности, подразумевая, что он должен делать это без вмешательства Китая.

Комментарии Ардерн прозвучали после того, как министр иностранных дел Китая Ван И приземлился на Соломоновых островах в ходе своего турне по восьми странам Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно просочившемуся в СМИ проекту, Китай будет стремиться заключить соглашение с 10 тихоокеанскими островными государствами.