Москва, 27 мая 2022, 11:18 — REGNUM Книги из цикла «Российская историческая проза» Президентской исторической библиотеки передали сегодня в областную детскую библиотеку Херсона.
Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «ЮГ», заместитель руководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич отметил, что комплекты данной литературы также в ближайшее время привезут в детские библиотеки городов Херсонской области и Запорожья: Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Олешки, Гениченск, Мелитополь.
Комплекты российской исторической прозы для гуманитарной миссии предоставило издательство «Эксмо». Это специальный проект «Эксмо» под эгидой Российского исторического общества, который получил поддержку со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Серия издана в пяти томах и десяти книгах, в которые вошли произведения, написанные в конце XVIII – начале XXI века. Многие из включенных произведений для российских читателей являются «местами памяти» — по терминологии историка Пьера Нора, символическими элементами национальной памяти. Среди них: «Арап Петра Великого» А. С. Пушкина, «Наталья, боярская дочь» Н. М. Карамзина, «Предслава и Добрыня» К. Н. Батюшкова, «Юный император» В. С. Соловьева, «Князь Серебряный» А. К. Толстого, «Юношеский роман» В. П. Катаева, «Старик» Ю. В. Трифонова, «Мой лейтенант» Д. А. Гранина и другие.