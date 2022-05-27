Москва, 27 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Книги из цикла «Российская историческая проза» Президентской исторической библиотеки передали сегодня в областную детскую библиотеку Херсона.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «ЮГ», заместитель руководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич отметил, что комплекты данной литературы также в ближайшее время привезут в детские библиотеки городов Херсонской области и Запорожья: Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Олешки, Геническ, Мелитополь.

«Это первые шаги, которые мы делаем по оснащению книгами на русском языке библиотек Херсонской области. Это важно, потому что последние 4 года по различным приказам украинской власти издание книг на русском языке на территории Украины было запрещено. Исправляем данную ситуацию», — отметил Игорь Кастюкевич.

Комплекты российской исторической прозы для гуманитарной миссии предоставило издательство «Эксмо». Это специальный проект «Эксмо» под эгидой Российского исторического общества, который получил поддержку со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы благодарны Президентской библиотеке и лично президенту России Владимиру Путину за внимание к читателям Херсона и Херсонской области. Говорят, что книги — это корабли мысли. Русская классика — это корабли созидательной мысли. Книги помогают сформировать сознание подрастающего поколения. Поэтому огромное спасибо за то, что Россия помогает нам в таком важном деле, как воспитание», — поделилась начальник управления образования Херсонской области Татьяна Кузмич.

Серия издана в пяти томах и десяти книгах, в которые вошли произведения, написанные в конце XVIII – начале XXI века. Многие из включенных произведений для российских читателей являются «местами памяти» — по терминологии историка Пьера Нора, символическими элементами национальной памяти. Среди них: «Арап Петра Великого» А. С. Пушкина, «Наталья, боярская дочь» Н. М. Карамзина, «Предслава и Добрыня» К. Н. Батюшкова, «Юный император» В. С. Соловьева, «Князь Серебряный» А. К. Толстого, «Юношеский роман» В. П. Катаева, «Старик» Ю. В. Трифонова, «Мой лейтенант» Д. А. Гранина и другие.