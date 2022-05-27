Донецк, 27 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) планирует возродить футбольный клуб «Шахтёр». Об этом 27 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Максим Цуканов Стадион «Донбасс Арена». 2015

По словам Пушилина, прежний «Шахтёр», который теперь уже «Шахтар», не имеет никакого отношения к Донецку. Тот клуб, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, поменял прописку — он был то львовским, то киевским.

Пушилин отметил, что учитывая любовь жителей республики к футболу, «Шахтёр» нужно вернуть в новом виде.

«Кому играть, я думаю, найдём. Я вам скажу, что уже есть определённые инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтёр» (Донецк)», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

По его словам, настоящему «Шахтёру» есть где играть, даже есть уже предложения по спонсорам.