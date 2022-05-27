Донецк, 27 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 10:45 был открыт огонь с позиций украинских войск в населённом пункте Пески. По Кировскому району Донецка выпущено десять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск.