Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Донецк, 27 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
John Crosby
Миномётный обстрел
В 10:45 был открыт огонь с позиций украинских войск в населённом пункте Пески. По Кировскому району Донецка выпущено десять мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск.