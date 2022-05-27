Канберра, 27 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обвинил своего предшественника Скотта Моррисона в том, что тот в день выборов приказал перехватить лодку с группой беженцев, чтобы «облегчить» себе кампанию по защите границ Австралии, выиграть выборы и остаться у власти. Об этом 27 мая сообщил телеканал Sky News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В середине дня 21 мая тогдашнее правительство Скотта Моррисона объявило, что австралийские пограничники перехватили судно с беженцами, на борту которого находилось 15 человек из Шри-Ланки.

«Затем детали задержания были использованы Либеральной партией, чтобы побудить австралийцев голосовать за «Коалицию», чтобы «обеспечить безопасность наших границ», — пишут журналисты.

«Это явное нарушение конвенций по защите нуждающихся», — сказал Альбаниз в эфире радиостанции ABC.