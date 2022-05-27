Владимир, , 11:17 — REGNUM Во Владимирской области депутаты приняли закон, согласно которому устанавливаются льготы для 1,5 тыс. многодетных семей области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

Заседание ЗС Владимирской области Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

По прежним правилам, многодетными семьями считались только те, в которых возраст детей не превышает 18 лет. Однако на практике далеко не всегда юридически взрослый член семьи сразу становится финансово самостоятельным. В частности, речь идет о студентах-очниках. Как правило, они на годы учебы продолжают оставаться на родительском обеспечении. При этом всех положенных «по многодетности» льгот семья лишается. Устранить такую несправедливость и призван новый закон. Инициатором его принятия выступил врио губернатора Александр Авдеев, депутаты областного парламента его поддержали.

С 1 января 2023 года многодетная семья будет продолжать считаться таковой и получать все положенные льготы и после достижения ребенком 18 лет при условии, что тот является студентом, обучающимся по очной форме. Предусматривается возрастной порог, который будет составлять 23 года. Если обучение закончится раньше, то и статус многодетности снимается.

«По прогнозам аналитиков, восстановить статус многодетных благодаря этому закону смогут порядка 1,5 тыс. семей. Конечно, потребуются дополнительные бюджетные расходы — примерно 78 млн рублей в год. Но это вполне посильная нагрузка для областной казны, а для многих и многих многодетных семей — существенная и очень нужная им помощь. Поддержка материнства и детства была и остается одним из важнейших приоритетов в нашей работе. Отрадно, что сегодня это направление смело можно назвать трендом всей государственной политики – как на региональном, так и на федеральном уровне», — прокомментировал принятие закона спикер облпарламента Владимир Киселев.

Во Владимирской области наряду с общефедеральными льготами, такими как ипотека по сниженной ставке, досрочная пенсия, налоговые преференции, действует объемный пакет региональных мер поддержки многодетных семей. В него входят внеочередное медобслуживание в государственных клиниках и обеспечение местами в детских садах, бесплатный отдых на море. В апреле депутаты приняли закон о новых ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Доплата составляет от 50 до 100% от прожиточного минимума — в зависимости от размера дохода семьи.