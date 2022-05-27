Нью-Йорк, США, , 11:17 — REGNUM Три месяца спустя после начала специальной военной операции России на Украине между США, Европой и Украиной наметился раскол. Расхождения во мнениях касаются того, как они определяют «победу» и какие шаги следует предпринимать. Об этом пишет американская газета New York Times.

Раскол

«В последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры Демократической и Республиканской партий в Соединённых Штатах призывали к победе на Украине. Но прямо под поверхностью скрываются реальные разногласия по поводу того, как это будет выглядеть — и имеет ли «победа» такое же определение в Соединённых Штатах, в Европе и, возможно, самое главное, на Украине», — указывают авторы статьи.

Также отмечается, что Вашингтон считает Россию страной-изгоем и предлагает полностью отключить её от мировой экономики. При этом в ЕС предупреждают об опасностях такого подхода.

Издание пишет, что расхождения во мнениях относительно целей конфликта на Украине открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. Там бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что Украине, вероятно, придётся пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования по итогам переговоров.

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«Разные цели, конечно, еще больше усложняют определение того, как будет выглядеть победа, — отмечается в материале. — И они предвещают предстоящие споры по поводу того, какую позицию займут [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные союзники, если в конечном итоге начнутся переговоры о прекращении конфликта».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что специальная военная операция на Украине начинает носить «затяжной характер», ведущийся «на истощение» сторон. По его словам, неизвестно, когда и с каким результатом завершится противостояние. Столтенберг считает, что НАТО должно готовиться «к долгому пути».