Тель-Авив, Израиль, , 11:15 — REGNUM Выход бывшего президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном был ошибки, такое мнение выразил бывший бригадный генерал армии Израиля, который в настоящий момент возглавляет одно из ведомств в минобороны страны, Дрор Шалом. Об этом 26 мая сообщает Responsible Statecraft.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением он выступил в ходе закрытой встречи с официальными лицами минобороны и Государственного департамента США. По его словам, «выход из ядерной сделки был ошибкой, из-за которой Иран еще ближе подошел к созданию ядерного оружия, а также создалась гораздо более острая ситуация» в регионе.

Заявление Шалома противоречит официальной позиции израильского правительства, но они также совпадают с мнением ряда высокопоставленных деятелей израильской службы безопасности, которые недавно указывали на то, выход из СВПД был ошибкой, а также на то, что США следует восстановить соглашение.

На этой неделе к этому списку добавился бывший директор военной разведки генерал-майор Тамир Хайман, который заявил правой газете Israel Hayom, что повторное присоединение Соединенных Штатов к соглашению послужит интересам Израиля.

Переговоры о возвращении к соглашению между Соединенными Штатами, Европой, Китаем, Россией и Ираном вступили в завершающую стадию, когда США объявили Корпус стражей исламской революции Ирана иностранной террористической группировкой. Трамп пошел на этот шаг, чтобы политически затруднить любой будущей администрации возвращение к ядерной сделке. По некоторой информации, именно нахождение КСИР в списке террористических организаций и является одним из последних камней преткновения на пути восстановления соглашения.

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