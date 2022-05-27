Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прокомментировала новость о смерти актёра Рэя Лиотты. Она написала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

John Bauld Дженнифер Лопес

В тексте публикации Лопес вспомнила об опыте работы с Лиоттой в сериале «Оттенки синего». «Первое, что приходит на ум, это то, как он был добр к моим детям. Рэй был воплощением крутого парня, который был мягким внутри… Я думаю, именно это сделало его таким привлекательным актёром, на которого хочется смотреть. Настоящего Славного парня», — написала артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Рэй Лиотта умер 26 мая 2022 года на 68-м году жизни. Актёр, находясь в Доминиканской Республике на съёмках картины «Опасные воды», скончался во сне — причина смерти пока неизвестна.