Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Усть-Луга» учреждена в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил 27 мая губернатор региона Александр Дрозденко.

Порт «Усть-Луга»

Соответствующее решение было принято федеральными властями и подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Решение, которого мы ждали, принято. В Кингисеппском районе создана особая экономическая зона — новые возможности для развития всей области», — сообщил Дрозденко.

Напомним, решение о создании ОЭЗ было принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в феврале 2022 года.

На территории Усть-Луги функционирует крупнейший морской торговый порт. Рядом с морским портом Усть-Луга в Кингисеппском районе реализуется уникальный по своим масштабам инвестиционный проект по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Соглашения правительства Ленинградской области с «Балтийским Химическим Комплексом» и с оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компанией «РусХимАльянс» о совместной работе над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге были подписаны на ПМЭФ-2021.

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