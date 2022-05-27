Москва, , 11:13 — REGNUM На территорию Донецкой Народной Республики с целью восстановления остекления объектов, поврежденных в ходе боевых действий, а также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, зашло 10 машин со стеклом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.

«Стекло поступило к нам по гуманитарной линии со стороны Российской Федерации. Сейчас зашла первая партия груза, общий вес которого составил 150 тонн. Совместно с администрациями городов ранее были определены склады для размещения данного груза. Размеры полотен составляют 160×130 см. Четыре машины разгружаются в Донецке, пять единиц ушло на Мариуполь и одна на Волноваху», — рассказал Владимир Дубовка.

По данным представителя Минстроя, в ближайшее время ожидается еще одна партия стекла. Планируется, что стекло пойдет на восстановление жилья и других объектов, которые можно восстановить хозяйственным способом, степень разрушения, которых не превышает 30%.