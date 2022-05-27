Москва, 27 мая 2022, 11:13 — REGNUM На территорию Донецкой Народной Республики с целью восстановления остекления объектов, поврежденных в ходе боевых действий, а также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, зашло 10 машин со стеклом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.
По данным представителя Минстроя, в ближайшее время ожидается еще одна партия стекла. Планируется, что стекло пойдет на восстановление жилья и других объектов, которые можно восстановить хозяйственным способом, степень разрушения, которых не превышает 30%.