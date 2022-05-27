Берлин, , 11:13 — REGNUM О планах введения на всех внутренних границах Германии до начала и во время проведения саммита стран «Большой семерки» (G7), который будет проходить 26–28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен в федеральной земле Бавария, рассказал 26 мая глава МВД этого региона Йоахим Херрман в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Полиция Германии Dickelbers

«Мы уже тесно сотрудничаем с федеральным министерством внутренних дел, чтобы обеспечить введение пограничного контроля на всех внутренних границах Германии до и во время саммита G7», — сказал он.

Также Херрман отметил, что он рассчитывает в ходе мероприятия на большое присутствие полицейских, а также на последовательное и, в первую очередь, раннее вмешательство в случае совершения преступлений и нарушений правопорядка.

«Составной частью нашей концепции безопасности станут специально созданные полицейские контрольно-пропускные пункты», — добавил глава МВД Баварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обязательство прекратить оказание любой помощи проектам с использованием минерального топлива, если в них не заложено соблюдение мер по сокращению выбросов, возьмут на себя к концу текущего года страны Группы семи (G7).