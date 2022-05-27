Улан-Батор, 27 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В столицу Монголии прибыли участники автопробега Элиста — Улан-Батор. Об этом сегодня, 27 мая, в своём телеграм-канале сообщил глава администрации столицы Калмыкии Шафран Тепшинов.

телеграм-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова Участники автопробега Элиста — Улан-Батор

В течение дня участники автопробега посетят музей, посвящённый памяти маршала Георгия Жукова, и встретятся с активистами молодёжного движения. Накануне активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы» побывали в Иркутске, где возложили цветы к мемориалу Вечный огонь в городском сквере.

телеграм-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова Участники автопробега Элиста — Улан-Батор

телеграм-канал главы администрации Элисты Шафрана Тепшинова Участники автопробега Элиста — Улан-Батор

ИА REGNUM сообщало, что автопробег «Россия и Монголия, 80 лет начала Великой Отечественной войны» стартовал в Элисте 15 мая. В нём принимают участие 14 активистов из Калмыкии.