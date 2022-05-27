Барнаул, , 11:12 — REGNUM За неделю в Алтайском крае снизились цены на 12 из 24 социально значимых продуктов питания. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в краевом правительстве, ссылаясь на данные Алтайкрайстата.

Огурцы krzys16

Статистики опубликовали данные по состоянию на 20 мая. Так, за неделю в регионе снизились цены на капусту (на 9,6%) и яйца (на 6,4%). На 10% подешевели огурцы, на 4,1% — творог, на 4% — помидоры.

В Алтайском крае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибирском федеральном округе на рыбу мороженую (173,34 рубля за кг), сахар-песок (81,34 рубля за кг), пшеничную муку (40,12 рубля за кг), крупу гречневую — ядрицу (121,21 рубля за кг) и репчатый лук (47,78 рубля за кг).

В Алтайском крае цены на 20 из 24 социально значимых продуктов питания ниже, чем в среднем по Сибири, на 19 товаров — ниже среднероссийского уровня. Об этом сообщили в краевом министерстве экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 мая в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на огурцы свежие (на 7,8%).

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