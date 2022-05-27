Владимир, , 11:12 — REGNUM Во Владимирской области принят закон о государственной поддержке студенческих отрядов в регионе. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение на заседании 26 мая приняли депутаты Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Развитие и поддержка студенческих отрядов стали одним из приоритетных направлений в реализации региональной молодежной политики. Минувшей зимой с просьбой поддержать это движение к депутатам ЗС обратились сами студенты.

«По инициативе нашей Молодежной думы, по инициативе студентов РАНХиГС — вместе с вице-спикером Вячеславом Юрьевичем Картухиным мы встречались с ребятами — они предложили внести закон о поддержке студенческих строительных отрядов», — рассказал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.

Студенческие отряды во Владимирской области насчитывают около 500 человек: шесть отрядов занимаются педагогической деятельностью, четыре — строительной и еще два — сервисной. Есть все основания полагать, что при господдержке ряды этого движения существенно вырастут.

«Идею ребят мы сразу поддержали — она уходит корнями в традиции еще советского студенчества, когда в каникулы группы студентов отправлялись работать на масштабные стройки, в бригады поездов дальнего следования, в пионерские лагеря. Это была не только возможность реализовать себя, но и неплохо подзаработать. Конечно, это нужно возрождать. Этого требует и наше народное хозяйство, наша экономика, да и сами студенты с удовольствием работают в каникулы», — поделился мнением спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев.

Авторами законопроекта о поддержке строительных отрядов стали Владимир Киселев и его заместитель. Принятый закон устанавливает не только правовые основы, но также и формы государственной поддержки: информационной, организационной, поощрительной. Кроме того, закон определяет источник финансирования. Поддержка студотрядов будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на молодежную политику. Областной парламент принял закон сразу в двух чтениях.