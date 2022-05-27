Студенческие строительные отряды Владимирской области получили поддержку
Владимир, 27 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Во Владимирской области принят закон о государственной поддержке студенческих отрядов в регионе. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение на заседании 26 мая приняли депутаты Законодательного Собрания.
Развитие и поддержка студенческих отрядов стали одним из приоритетных направлений в реализации региональной молодежной политики. Минувшей зимой с просьбой поддержать это движение к депутатам ЗС обратились сами студенты.
Студенческие отряды во Владимирской области насчитывают около 500 человек: шесть отрядов занимаются педагогической деятельностью, четыре — строительной и еще два — сервисной. Есть все основания полагать, что при господдержке ряды этого движения существенно вырастут.
Авторами законопроекта о поддержке строительных отрядов стали Владимир Киселев и его заместитель. Принятый закон устанавливает не только правовые основы, но также и формы государственной поддержки: информационной, организационной, поощрительной. Кроме того, закон определяет источник финансирования. Поддержка студотрядов будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на молодежную политику. Областной парламент принял закон сразу в двух чтениях.