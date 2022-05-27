Архангельск, 27 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.

Fish.gov.ru Илья Шестаков

В программе визита — заседании регионального рыбохозяйственного совета, посещение Высшей школы рыболовства и морских технологий при Северном (Арктическом) федеральном университете и Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Северодвинске.

Как сообщало ИА REGNUM, в России построят более 90 рыбопромысловых судов.