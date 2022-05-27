Кишинёв, , 11:10 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура Молдавии будет обжаловать домашний арест экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщил журналистам ведущий это дело прокурор Петр Ярмалюк.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение», — сказал прокурор.

Он отметил, что сторона обвинения продолжит добиваться, чтобы экс-президента арестовали на время следствия. Ранее он заявил, что сторона обвинения опасается массовых беспорядков, если политика не возьмут под стражу.

Напомним, 24 мая Додона задержали, а 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Бывшего президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».

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