Донецк, 27 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за минувшие сутки уничтожили 68 украинских боевиков и два танка. Об этом 27 мая заявили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-мм миномётов, два танка и две бронированные машины», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также силы ДНР захватили два БМП, одну 122-миллиметровую артиллерийскую гаубицу Д-30, одну зенитную установку ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство.