Благовещенск, , 11:05 — REGNUM Спасатели Приамурья предупредили население о надвигающемся на регион мощном циклоне.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Непогода будет действовать в области с 28 по 30 мая.

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, циклон принесёт ливни и грозы. Местами ожидается шквалистый ветер.

Службы региона предупреждены о непогоде и возможных аварийных ситуациях. Прогнозируется резкий подъём уровня воды в реках, возможны подтопления дорог и приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в результате сильных ливней с грозами 26 и 27 мая может выпасть 25-30% месячной нормы осадков, в связи с чем в городе был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.