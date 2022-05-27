Симферополь, 27 мая 2022, 11:04 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уволил с должности председателя государственного комитета молодёжной политики региона Сергея Селимова. Соответствующий указ главы Крыма опубликован 27 мая на сайте правительства региона.
Селимов возглавлял госкомитет молодёжной политики Крыма с декабря 2019 года. Он родился в Евпатории, до назначения занимался предпринимательской деятельностью, руководил молодёжным активом Крыма. Является создателем первой в Крыму цирковой школы-студии.