Донецк, , 11:03 — REGNUM Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

В 10:25 украинские боевики нанесли артиллерийский удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике.