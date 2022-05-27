Донецк, 27 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

В 10:25 украинские боевики нанесли артиллерийский удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике.