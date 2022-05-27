Москва, 27 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с 26 Ияра — Днём спасения и освобождения и пожелал здоровья и благополучия, сообщается на сайте Кремля.

Евреи могилёвского гетто на принудительных работах. 1941

Президент подчеркнул, что празднование Дня спасения и освобождения содействует сбережению духовных, исторических, культурных традиций российских евреев, укреплению согласия и взаимопонимания между людьми.

«Этот праздник служит консолидации усилий в противодействии любым проявлениям антисемитизма, попыткам фальсификации исторической правды, оправдания преступлений нацистов и их пособников», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, День спасения и освобождения — один из важнейших в еврейском религиозном календаре.

Читайте также: Путин поздравил евреев с Днём спасения и освобождения