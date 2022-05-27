Ставрополь, , 11:02 — REGNUM Самолет, летевший из Минеральных Вод в Дубай, вынужденно сел в аэропорту Тегерана. Причиной стали неполадки на борту лайнера. Выполняла полет авиакомпания «Азимут». Пассажиров в Дубай доставили на резервном борту этой авиакомпании, который прибыл после нескольких часов ожидания пассажирами в иранском аэропорту, пишет телеграм-канал Mash.

Самолет Mil.ru

Инцидент произошел еще 24 мая, но известно о нем стало только после того, как информацией о нем поделились пассажиры в одном из мессенджеров. По словам одного из участников рейса, проблемы начались ещё в аэропорту. Сначала был задержан рейс, потом уже в процессе полета начались проблемы технического характера.

«Задымился двигатель, выпали кислородные маски, стали потеть стёкла иллюминаторов, командир судна объявил: «Аварийная посадка», — приводит слова пассажира Mash.

В аэропорту Тегерана пострадавшим пришлось пробыть несколько часов без еды и воды, пока их не доставил до места назначения присланный авиакомпанией-перевозчиком самолет. Всего на борту находились 84 человека. В настоящее время они готовят коллективный иск к авиакомпании.