Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвёртом сезоне сериала «Настоящий детектив». Об этом сообщил Deadline.

Скриншот видео на YouTube Джоди Фостер

Звезда «Молчания ягнят» сыграет детектива Лиз Дэнверс, которая вместе с коллегой Эванджелин Наварро хочет раскрыть дело об исчезновении шести мужчин, управляющих арктической исследовательской станцией Тсалал. Фостер также выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Барри Дженкинсом.

ИА REGNUM напоминает, что сериал в жанре криминальной драмы «Настоящий детектив» был создан и написан Ником Пиццолатто. Премьера шоу состоялась 2014 года на телеканале HBO.