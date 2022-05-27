Пекин, , 11:01 — REGNUM Китай ускоренно укрепляет свои позиции в Океании, благодаря противоречивой политике США и Австралии. Такое мнение 27 мая высказывается в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одна из причин, почему отношения Китая со странами Океании развиваются столь динамично, заключается в том, что никто (из государств региона) не желает становиться объектом манипуляций Вашингтона. И еще более неприемлемо для них оказаться в замкнутом круге, обозначенном Канберрой», — говорится в материале издания.

Также уточняется, что Соединенными Штатами южная часть Тихого океана давно рассматривается как «полигон испытания ядерного оружия и место складирования радиоактивных отходов», а австралийские власти «прилюдно называют Океанию своим задним двором».

«Не будь Китая, Соединенные Штаты и австралийская сторона, возможно, даже не удосужились бы взглянуть на страны данного региона. Мы видим, что страны Океании, к которым США и Австралия относятся как к малышам из детского сада, <…> не хотят быть втянутыми в геополитические игры ведущих мировых держав», — отмечается в статье.

Кроме того, указывается, что входящим в Океанию странам нужно ответить на связанные с климатическими изменениями вызовы и для них остаются крайне актуальными вопросами проблемы экологии и обеспечение устойчивого социально-экономического развития, в чем им может помочь Пекин.

«Соединенные Штаты и Австралия могут быть самими собой столько, сколько им вздумается, однако времена изменились. В один прекрасный момент они осознают, кого на самом деле приветствуют в Океании», — добавляется в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь посольства КНР в США заявил, что Китай не пойдёт на какие-либо компромиссы или уступки, касающиеся тайваньского вопроса, а также иных ключевых интересов государства.