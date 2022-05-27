Донецк, , 11:00 — REGNUM Город Красный Лиман освобождён от киевских боевиков войсками Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 27 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали 24 украинских боевика, четыре бронетранспортера и два танка ВСУ.