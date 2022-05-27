Донецк, , 10:58 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики содержатся более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе 2 439 боевиков, вышедших с «Азовстали», заявил 27 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Что касается количества, если говорить о последних подразделениях «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сдались в плен с «Азовстали», то их 2 439 человек. И до этого еще порядка 3 тыс. (боевиков), но это смешанные подразделения вооруженных формирований Украины», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали улики, которые могли стать свидетельством их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Доказательства этому были обнаружены в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долгое время укрывались нацисты.

Ранее по теме: Убивали и насиловали. Жители Донбасса — о преступлениях киевских нацистов