Донецк, 27 мая 2022, 10:58 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики содержатся более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе 2 439 боевиков, вышедших с «Азовстали», заявил 27 мая глава ДНР Денис Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали улики, которые могли стать свидетельством их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Доказательства этому были обнаружены в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долгое время укрывались нацисты.
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