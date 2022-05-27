Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Второй этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге с 1 июня изменит маршруты следования 12 автобусов, предупреждает 27 мая пресс-служба городского комитета по транспорту.

t. me/patspb Автобус в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 июня в городе на Неве, в рамках второго этапа транспортной реформы, с дорог уйдут 31 коммерческий автобусный маршрут и один социальный, также изменятся трассы 12 автобусов.

«В разных районах города будут открыты 20 новых маршрутов, — уточнили в пресс-службе. — Ещё 57 автобусных маршрутов начнут работу по новым правилам».

Так, водители на остановках будут открывать все двери для посадки и высадки пассажиров, в салонах не будет кондукторов. Пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд сразу после входа в салон любым действующим видом электронных проездных билетов, банковской картой или разовым QR-билетом. За оплатой будут следить бригады контролёров.

«Идентифицировать такие автобусы можно по специальным наклейкам оранжевого цвета, размещённым снаружи автобуса на каждой двери», — указали в комтрансе.

Напомним, третий и последний этап новой модели транспортного обслуживания начнется 1 июля 2022 года, к этому моменту в Смольном рассчитывают полностью избавиться от коммерческих маршруток, переведя весь пассажиропоток на городской общественный транспорт.