Архангельск, , 10:58 — REGNUM Более половины жителей Архангельской области получают госуслуги онлайн. Об этом сообщает Центр управления регионом со ссылкой.

Госуслуги Digital.gov.ru

Согласно проведенному Центром исследованию, электронные сервисы, как правило, предпочитают люди в возрасте от 18 до 34 лет. При этом 86% респондентов знают о возможности получить госуслуги в электронном виде, но пользуются ими 56% опрошенных.

«Северяне наиболее осведомлены о работе портала «Госуслуги»: 77% участников опроса пользовались сервисом. К региональному порталу «Госуслуг» обратились 39%. Несмотря на достаточно высокую активность в сети, жители региона мало осведомлены о сайте Архангельского центра социальной защиты населения, большинство (53%) услышало о нем впервые», — сообщили в ЦУР.

Исследование проводилось в мае 2022 года, в нем приняли участие 800 северян. 41% опрошенных проживают в Архангельске.