Салехард, , 10:57 — REGNUM На Ямале правоохранительными органами с начала 2022 года выявлено порядка двух тысяч административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам рейдов и проверок в 2022 году закрыт въезд в Россию 309 иностранцам и лицам без гражданства. За допущенные нарушения миграционного законодательства 35 иностранных граждан выдворены за пределы РФ. Возбуждено 48 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации иностранцев и постановки их на учёт.

При этом отмечено снижение на 48% количества преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брянской области полицейские задержали смоленских организаторов незаконной миграции.

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