Москва, , 10:57 — REGNUM В 2022 году урожай зерновых в России может значительно превысить прошлогодний уровень. Об этом 27 мая сообщил глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, уровень урожая зерновых в 2022 году приблизится к максимальным объёмам сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы продажи зерна на мировой рынок и соотношения его с потребностями внутреннего рынка находятся под пристальным вниманием правительства РФ, вопросы продовольственной безопасности России вышли на передний план. Такое мнение высказал доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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