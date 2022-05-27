Кострома, 27 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Костромской области выделят 61,9 млн рублей на развитие туризма. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

sabinamajoor Кемпинг

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона, деньги будут распределены между победителями конкурса, который организует область.

На него смогут заявиться все желающие, способные выдвинуть предложения о развитии туристической инфраструктуры, оборудовании летних лагерей для автотуристов, мотоциклистов и велосипедистов — кемпингов и глэмпингов.

Проведение конкурса, отбор лучших заявок состоится в ближайшее время. Освоить средства регион должен до конца 2022 года.