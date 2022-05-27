Воронеж, 27 мая 2022, 10:56 — REGNUM Полномочия депутата Воронежской областной думы сложил досрочно Андрей Хабаров, постановление о прекращении его полномочий было принято депутатами облдумы 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Хабаров в облдуме входил во фракцию «Единой России» и являлся заместителем председателя комитета по предпринимательству и туризму. Он был избран по округу №15 (Верхнехавский).
Причины сложения полномочий Хабаровым не называются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сложении полномочий сразу тремя депутатами ЗС Краснодарского края, все они входили в фракцию «Единой России».