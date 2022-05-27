Воронеж, 27 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Полномочия депутата Воронежской областной думы сложил досрочно Андрей Хабаров, постановление о прекращении его полномочий было принято депутатами облдумы 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Vrnoblduma.ru Воронежская областная дума

Хабаров в облдуме входил во фракцию «Единой России» и являлся заместителем председателя комитета по предпринимательству и туризму. Он был избран по округу №15 (Верхнехавский).

« Замещение вакантного депутатского мандата будет осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством», — уточнили в облдуме.

Причины сложения полномочий Хабаровым не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сложении полномочий сразу тремя депутатами ЗС Краснодарского края, все они входили в фракцию «Единой России».